In bacheca oltre a uncol, 3 campionati spagnoli, 3 portoghesi, svariate supercoppe,. Una delle quali alzata al cielo sotto il cielo di Milano, a San Siro, giocando la finale contro i cugini dell'. Eppure, la partita manifesto di, noto a tutti come, è stata quella di ieri sera, contro la, alla guida diche eliminato l'amico. Perché ieri? Perché l'immagine che tutti hanno del 38enne portoghese,, del, delMezzo infortunato, ha chiesto il cambio salvo poi ripensarci, mettendo una fascia elastica alla coscia; ferito in testa, ha sistemato tutto con un paio di cerotti, volando letteralmente in testa ae soci:Inoltre,. E il miracolo su, a cui va a dare fastidio con la sua fisicità e la sua lettura. Stoico, guida, capitano di una squadra con evidenti limiti ma che ha saputo superarli, evidenziando quelli degli altri. Ah, e in 135 minuti ha commesso un solo fallo, su Morata. Stop.. Questo aveva dichiarato prima della partita l'ex Real Madrid, questo il mantra da ripetersi prima di scendere in campo,E questo ha fatto all'Allianz Stadium: salti, scivolate, difesa alta, marcatura, rovesciata nel finale a salvare il tutto,E facendosi un regalo a 38 anni. Perché è ovvio, la Champions resta, in bacheca e nei ricordi, ma dimostrare a tutti chi sei veramente, nel palcoscenico più ambito, ha un sapore speciale.