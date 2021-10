Due partite, tre gol con la maglia degli Stati Uniti. Ricardo Pepi, attaccante di Dallas, classe 2003, nato a El Paso, è l'uomo del momento negli States: doppietta contro la Giamaica nelle qualificazioni Mondiali Concacaf, che fanno da eco alla rete al debutto contro Honduras. Più giovane di sempre della nazionale a stelle e strisce a segnare in due partite consecutive per il Mondiale, Pepi piace alle big d'Europa: dalla Juve all'Inter, passando per Wolfsburg e Bayern, che ha un canale preferenziale. In passato era stato seguito anche dal Bologna, che continua a monitorare.