Spunta una vicenda di doping nella carriera di Giuseppe Rossi, l'attaccante a lungo considerato un enfant prodige del calcio azzurro, la cui carriera è stata condizionata da una serie di infortuni gravi: il giocatore, scrive Ansa, è stato trovato positivo a una sostanza "specificata", ovvero consentita dal regolamento solo in un caso, ma non ha dato spiegazioni plausibili alla Procura. Il test era stato effettuato nel post Benevento-Genoa, giocata il 12 maggio scorso e terminata 1-0 per i campani, la Procura per il processo fissato per il primo ottobre ha chiesto un anno di stop. Attualmente Rossi è senza contratto.