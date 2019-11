Giuseppe Rossi, grande ex viola, ha parlato ai media presenti durante l’intervallo dell’amichevole Fiorentina-Virtus Entella, che ha visto da spettatore allo stadio Franchi:



“Sono qui per il weekend con mia moglie, appena ho saputo della partita sono voluto subito venire a godermi lo spettacolo.

Ribery? Lui è stupendo, è bello vederlo qui anche a 36 anni, riesce sempre a fare la differenza. Per i tifosi viola è un onore averlo qui.

Coro? Ho risentito il coro “il fenomeno” dopo tanti anni, è sempre fantastico, mi fa venire la pelle d’oca.

Condizione? Sto molto bene, sono contento del lavoro che sto facendo al Villarreal. Sto lavorando molto bene, faccio parte di un gruppo, mi mancava tanto. Mi sto allenando con giocatori di livello, che è una cosa molto positiva, per ora mi diverto, poi vediamo cosa succederà. Ancora non ho nessuna proposta concreta, ma voglio tornare a giocare a tutti i costi, solo quello.

Fiorentina? Una bella squadra, stiamo tornato a fare un grande calcio, con Montella stiamo tornando a vedere una grande Fiorentina, ci vuole tempo a il lavoro si vedrà. Abbiamo le persone giuste per tornare ad alti livelli”