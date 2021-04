L'incrocio di sabato tra Genoa e Fiorentina sarà un incrocio particolare anche per Giuseppe Rossi, doppio ex della sfida che serba in particolare ricordo di entrambi i club: "A Firenze ho passato 3 anni di vita nella città più bella che c’è - ha raccontato al Corriere della Sera - ho scoperto una cultura e una passione calcistiche che mi rendono orgoglioso di aver vestito la maglia viola. Il Genoa era un opportunità per rimettermi in gioco e mi sarebbe piaciuto viverla da protagonista. Purtroppo non è stato così ma ancora oggi mi chiedo il perché dato che ero in una città stupenda dove ho conosciuto tanta bella gente, con una tifoseria importante».



Rossi va poi con i ricordi ad un Fiorentina-Genoa di qualche anno fa, quando lui era una delle stelle della squadra viola: "Ricordo in particolare la doppietta a settembre 2013, insieme a quella di Gomez e al gol di Aquilani per il 5-2. Che Fiorentina era quella! Una squadra che avrebbe potuto anche puntare allo scudetto, perché a un certo punto lottavamo con le big per la vetta. E credo che tutto sarebbe stato possibile con quella rosa fatta di campioni se non ci fossero stati gli infortuni di mezzo. Se fossimo stati tutti al top Coppa Italia o Europa League potevano stare nella nostra bacheca".



Ma Pepito è stato protagonista della sfida anche sul fronte opposto: "Eh sì, l’unico mio gol con la maglia del Genoa fu proprio contro la Fiorentina. Anche se non servì a vincere, perché all’ultimo tuffo ci fu il gol di Dabo, fu davvero una bella partita. E le sfide tra Genoa e Fiorentina sono state sempre emozionanti e quindi speriamo che sia così anche stavolta".