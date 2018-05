Potrebbe esserci un ritorno al passato nel futuro di Giuseppe Rossi.



L'attaccante del New Jersey tra un mese terminerà il proprio contratto di lavoro con il Genoa e anche se al momento c'è una trattativa aperta tra il club e l'agente del giocatore, Andrea Pastorello, l'intenzione della dirigenza rossoblù sembra quella di non proseguire il rapporto iniziato lo scorso dicembre.



Più che la richiesta di Pepito, che gradirebbe un biennale da 400.000 euro più bonus all'anno, dalle parti di Villa Rostan a non convincere è soprattutto la tenuta fisica di un calciatore che anche in questa stagione ha evidenziato diversi guai fisici.



Molto attento alla situazione dell'attaccante italo-americano è il Parma, neo promosso in Serie A, squadra nel cui settore giovanile è cresciuto e con la quale ha giocato in prestito da gennaio a giugno 2007. I ducali starebbero facendo qualcosa di più di un pensiero sull'ipotesi di riportare Rossi in Emilia, concedendogli quello spazio che il Genoa non riesce a garantirgli.