Un calciomercato movimentato fin da subito quello dell’estate 2019, che ha visto il ritorno in Italia di grandissimi allenatori e l’approdo nella nostra Serie A di calciatori altrettanto importanti. Ingredienti perfetti per aspettarci una grande stagione. In questo scenario, Calciomercato.com raggiunge livelli di traffico straordinari, con oltre 2.7 milioni di utenti unici fatti registrare nella sola settimana dall’ 8 al 14 luglio (fonte: report Audiweb week), attestandosi al secondo posto fra i siti di sport in Italia per utenti unici, escludendo i TAL.



Ottimi anche i risultati dell’altra testata della famiglia di Calciomercato.com, ilBiancoNero.com, sito verticale interamente dedicato alla Juventus che, sempre secondo Audiweb, ha fatto registrare più di 350 mila utenti unici nella settimana in esame.



Per Cosimo Baldini, Amministratore, “La crescita del 28% delle sessioni (64 milioni al mese) sull’anno scorso è un dato straordinario, così come le pagine viste mensili, arrivate a 152 milioni. A questi dati si aggiungono quelli de IlBiancoNero e SOSfanta, andando a completare un quadro di grande valore. La soddisfazione non è solo per i numeri, ma anche per la qualità editoriale, basti pensare che la nostra piattaforma di blogging, VivoXlei, sarà la palestra per gli studenti di una prestigiosa Università, a breve comunicheremo i dettagli dell’accordo. Al di là dei numeri, è la sottolineare la continua innovazione editoriale: abbiamo appena rilanciato la produzione video, con contributi di grande qualità, sia del Direttore Agresti, sia di tanti nostri editorialisti, da Mario Sconcerti a Fabrizio Romano. Abbiamo appena lanciato anche una corposa linea di podcast, su tutte le piattaforme audio. Oggi tutto questo è possibile con una struttura che conta circa 100 professionisti tra collaboratori e freelance”.



Per Stefano Agresti: "I numeri raccontano una crescita entusiasmante, frutto di un lavoro globale - dall'editore alla redazione, passando per i collaboratori - proficuo e splendido. E questi stessi numeri meritano di essere sottolineati perché, se è vero che quest'anno abbiamo avuto un calciomercato vivace, è altrettanto vero che ci confrontavamo con i giorni in cui nel 2018 è arrivato Cristiano Ronaldo, uno dei più grandi colpi nella storia delle trattative. E questo vale anche per ilBiancoNero.com, sul quale l'arrivo di CR7 ha avuto un impatto ancora maggiore".