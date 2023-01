Benche il direttore generale della Fiorentina Joe Barone da qualche giorno parli di mercato praticamente chiuso, visti i grandi problemi attraversati dalla squadra viola in fase realizzativa è possibile che in questi ultimi giorni di mercato i viola possano tentare il colpaccio. Ad analizzare le possibili strategie del club quest’oggi è il Corriere dello Sport: secondo il quotidiano la dirigenza gigliata sta continuando la propria ricerca di un attaccante e, oltre ai nomi di Petagna e Bonazzoli, nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome.



Nonostante Prade e Barone abbiano fatto dei tentativi per Joao Pedro e per Borja Mayoral, senza però riuscire a concludere niente per il quotidiano la Fiorentina si starebbe focalizzando su un altro profilo, esperto e con molta esperienza nel campionato di Serie A. Il grande nome che il Corriere fa per l'attacco viola è quello di Duvàn Zapata. Il centravanti colombiano, sarebbe il candidato potenziale perfetto per la viola. Il colombiano è in uscita dall’Atalanta che adesso potrebbe davvero aver intenzione di cederlo per far cassa, Premier Leqgue permettendo. Sul giocatore infatti ci sarebbe anche l’interesse di alcuni club inglese, fattore che potrebbero rendere vano il corteggiamento dei viola.