Andrea Belotti è conteso da almeno quattro club italiani per un futuro in granata che non è mai stato tanto incerto. In effetti le quote offerte propongono un testa a testa tra la permanenza al Torino e il trasferimento alla Roma, con entrambe le opzioni date a 1,90. Nonostante un Europeo non esaltante, ma dedito al sacrificio per la squadra, il ’Gallo’ sembra essere richiesto anche da altre due big della Serie A. In corsa per l’attaccante c’è il Milan che vuole affiancare a Ibrahimovic un nome di peso: i rossoneri, riferisce Agipronews, pagano 5 volte la posta giocata. Non è escluso, ma è più difficile sulla carta, il passaggio al Napoli di Spalletti proposto a 15,00.