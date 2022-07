Derby d’Italia sempre più caldo per Gleison Bremer. Sul difensore brasiliano, ormai prossimo a lasciare il Torino, si è scatenata nelle ultime ore un’asta senza esclusione di colpi tra Juventus e Inter con i bianconeri ora in vantaggio sui rivali nerazzurri. Secondo i betting analyst, infatti, è scesa in maniera considerevole la quota di un approdo di Bremer alla Juve, ora offerta a 1,33 contro il 2,25 dell’Inter, per settimane avanti sul granata. Uno scatto considerevole quello dei bianconeri alla luce soprattutto dell’ormai prossima partenza di De Ligt direzione Bayern Monaco, che ha lasciato un ulteriore buco nella retroguardia juventina che Allegri cerca di colmare con l’MVP dei difensori della scorsa Serie A.