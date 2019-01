Nell’Inter che guarda strategicamente al futuro non sembra esserci spazio per Antonio Candreva. 418 minuti giocati in stagione, di cui 282’ in campionato e 136’ in Champions, in 12 presenze. L’ex Lazio arriva da 12 panchine consecutive in Serie A, dove ha trascorso in campo solo 15’ totali. Walter Sabatini chiamava “sintesi brutale” quel momento in cui bisogna badare solo alla sostanza dei fatti per rimanere lucidi di fronte alla strada da intraprendere. Se questa per Candreva non è la resa dei conti, poco ci manca. Anche perché già in estate la società di corso Vittorio Emanuele gli aveva fatto intuire quale aria tirasse attorno a lui dopo gli arrivi di Keita Balde e Politano. Spalletti avrebbe tenuto più volentieri Karamoh, ma l’esterno azzurro ha rifiutato il trasferimento al Monaco e “costretto” l’Inter a prendere decisioni diverse rispetto a quelli che erano i piani prestabiliti.



I SEGNALI DAL CLUB - Candreva ha voluto giocarsi le proprie carte, convinto di poter ancora dire la sua. Ma giunti a metà stagione è necessario tracciare un primo bilancio; lo è per lui e per la società, che non rimane ferma al palo, anzi. L’interesse per Robben è concreto, certo, si tratta di calciomercato e tutto potrebbe finire in una bolla di sapone, ma è un dato di fatto indicativo per quelle che sono le idee future del club. Il messaggio che arriva tra le innumerevoli panchine e l’interesse verso altri calciatori che giocano nel suo stesso ruolo è inequivocabile: l’Inter vuole andare oltre e per Candreva ci sarà sempre meno spazio. SCOGLIO INGAGGIO - Forte di un contratto in scadenza nel 2021, per l’esterno italiano questo potrebbe non essere un problema. Ma si sa, per un calciatore la cosa più importante rimane il campo e per questo motivo Candreva potrebbe tornare sui propri passi e considerare un trasferimento lontano da Milano, preferibilmente rimanendo in Italia. Lo scoglio dell’alto ingaggio rimane un difficile ostacolo da superare, compresi i bonus, il salario dell’ex Lazio è di circa 2,5 milioni di euro. Dalla Turchia arrivano voci del possibile interesse del Fenerbahce, destinazione che però non sembra attrarre troppo Candreva, che nel prossimo giugno sarà a bilancio per circa 8 milioni di euro.