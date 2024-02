Per chi tifano i cantanti di Sanremo 2024

Ancora pochi giorni e ci siamo, martedì 6 febbraio al teatro Ariston si accenderanno i riflettori per la 74ª edizione del Festival di Sanremo. Il calcio d’inizio lo darà il padrone di casa Amadeus, per il quinto anno consecutivo conduttore e direttore artistico. E grande tifoso interista, tanto da chiamare il figlio Josè in onore di Mourinho che nel 2010 vinse il Triplete sulla panchina nerazzurra (Champions, scudetto e Coppa Italia).



PER CHI TIFANO I CANTANTI DI SANREMO 2024 - Ma per quale squadra tifano gli artisti in gara a Sanremo 2024? A prevalere è un derby Milan-Inter nel quale tra i rossoneri spiccano Sangiovanni e Mr. Rain per via della sua amicizia con Calabria, e dall’altra parte ci sono - tra gli altri - Francesco Renga e Rose Villain. Il vincitore dell’edizione 2020 Diodato è un grande juventino e Fiorella Mannoia ha svelato più volte di essere tifosa della Roma. La curiosità legata al calcio di quest’edizione del Festival, è la presenza di Nek che ha scritto l’inno del Sassuolo NeroVerdi.



Alessandra Amoroso – Lecce

Alfa – Genoa

Angelina Mango – Napoli

Annalisa – Non è tifosa

BigMama - Non è tifosa

Bnkr44 - Non sono tifosi

Clara - Non è tifosa

Dargen D'Amico - Non è tifoso

Diodato – Juventus

Emma – Napoli

Fiorella Mannoia – Roma

Fred De Palma – Juventus

Gazzelle – Roma

Geolier – Napoli

Ghali – Milan

Il Tre – Inter

Il Volo – Milan (Piero Barone)

Irama – Milan

La Sad – Non sono tifosi

Loredana Bertè - Non è tifosa

Mahmood - Non è tifoso

Maninni - Milan

Mr. Rain – Milan

Negramaro – Lecce (Giuliano Sangiorgi)

Renga e Nek – Inter (Renga) e Sassuolo (Nek)

Ricchi e Poveri – Genoa

Rose Villain – Inter

Sangiovanni – Milan

Santi Francesi - Non sono tifosi

The Kolors – Napoli (Antonio Stash)