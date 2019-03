Un autentico gioiello, il più seguito e il più corteggiato d'Italia. Al Franchi per ogni partita casalinga giocata dalla Fiorentina, c'è la fila di osservatori accreditati per visionare dal vivo Federico Chiesa. L'esterno classe 1997 è e sarà uno dei pezzi più pregiati del prossimo mercato estivo e fra i club interessati ora c'è anche il Milan.



CONCORRENZA ALTISSIMA - La Fiorentina non ha ancora fissato un prezzo per il suo cartellino ma la valutazione sale di partita in partita. L'entourage di Federico ascolta attento tutte le proposte che sono arrivate per lui. Contatti ci sono stati con tanti club di Serie A (Inter, Napoli e Juve le più attive), ma anche con importanti formazioni estere come le due di Manchester oltre a Bayern Monaco e PSG.



IL MILAN SI MUOVE - Alla lista, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport si è finalmente iscritto anche il Milan. Il club rossonero sta programmando l'acquisto di almeno un esterno già pronto, ma giovane e di grande prospettiva. Il budget, finora, non permetteva la possibilità di studiare anche Chiesa, ma i risultati sportivi degli uomini di Gennaro Gattuso e l'oggi possibile accesso ai gironi di Champions League permetterebbero di alzare l'asticella. E la stellina della Fiorentina rappresenterebbe appieno il progetto tecnico che Elliott vuole continuare a proseguire per rilanciare il Milan. Chiesa è talento è giovane ed è altamente futuribile. C'è di meglio sul mercato?