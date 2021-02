Non posso certo biasimare Andrea Pirlo se questa sera farà turnover massiccio nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Un allenatore deve sentirsi libero di compiere qualsiasi scelta in ragione della rosa e degli impegni che va ad affrontare.. Se la gioca con i migliori: dalla difesa (Skriniar, de Vrij, Basytoni) all’attacco (Lukaku e Lautaro Martinez), passando per un centrocampo dove Darmian dovrebbe avere superato Young a sinistra. Hakimi giocherà a destra e, in mezzo, dovrebbero esserci Brozovic (centrale) con Barella (mezzo destro) e Eriksen.. Pirlo, invece, cambia la difesa per quattro quinti rispetto alla gara con la Roma (Buffon, Cuadrado, Demiral, de Ligt) e conferma Danilo. In mezzo ritrova Bentancur e ripropone Rabiot. Davanti lancia Kulusevski, accanto a Ronaldo fin dal primo minuto, come una settimana fa. L’unico dubbio che accompagna questa vigilia è sapere chi gioca a destra del centrocampo a quattro: se sarà Bernardeschi, come scrive La Gazzetta dello Sport, la Juve avrà un fianco da cui essere attaccata senza troppi problemi. A sinistra, invece, dovrebbe agire Chiesa che, in coppia con Danilo, dovrà arginare Hakimi e, nel limite del possibile, metterlo anche in minoranza.dei quali si è detto, giustamente, essere capaci di controllare gli avversari sia accettando l’uno contro uno, sia abbassando la linea di difesa. Al contrario, la coppia turco-olandese marca scalando in avanti e, a volte, allontanandosi dall’area di rigore. Per cui dire che la Juventus si gioverà di una fase difensiva più attenta, significa cozzare con le peculiarità tattico-agonistiche dei due centrali di reparto. Sarà perciò una Juve diversa, certamente motivata, ma non per questo impermeabile. Fa scuola, in questo senso, il gol subìto all’andata, quando de Ligt e Demiral si sono fatti sorprendere da Sanchez e infilare da Lautaro (uno era fuori posizione, l’altro non ha saputo contenere l’argentino).. Più i probabili panchinari Morata e Alex Sandro e l’indisponibile Arthur. Dovesse subire un gol, la Juve non deve incorrere nell’errore di difendersi, pensando che lo 0-1 ancora la qualificherebbe. Quello sarebbe il modo migliore per incoraggiare l’Inter ad attaccare per cercare il secondo. A loro volta, i nerazzurri non devono sbilanciarsi (ma con il 3-5-2 è quasi impossibile), avendo sei uomini in totale a presidio della porta, per non lasciar campo alle ripartenza avversarie.