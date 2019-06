Gentile Procuratore,mio figlio ha 16 anni ed è alto 1 metro e 77. Non riusciamo neanche a farlo provare in una società professionistica perché appena dico l’altezza mi bloccano subito dicendomi di lasciar perdere. Ma è proprio impossibile trovar squadra solo perché non si è alti? La verità è questa: i giovani portieri nessuno li sa osservare e valutare! O forse basta essere alti come Donnarumma per sfondare? Alberto '62 di CesenaDel resto non posso negare che il parametro dell’altezza sia il primo requisito ricercato dai selezionatori., colui che ha scoperto e allenato Buffon ai tempi del Parma. Secondo questo grande Mister i ragazzi vanno aspettati e mai bocciati e, nel caso in cui ci si trovi di fronte a un talento,. I portieri andrebbero valutati utilizzando una vasta gamma di parametri, quali la capacità esplosiva degli arti inferiori, la lettura delle traiettorie, la gestione della partita, la personalità, il controllo e la trasmissione del pallone con i piedi, ecc., ma non è certamente da ricercarsi solo nell'altezza il motivo della sua precoce ascesa nel campionato di serie A!Ma ora passo la palla agli utenti di: ritenete che un buon portiere debba essere necessariamente alto sopra il metro e 90 cm?Per scrivere all'utilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su