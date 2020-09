. La pubblicazione del palinsesto sul quale si riferiscono il giorno e l’ora delle partite che comporranno il quadro della prossima serie A lipperlì. Che cosa di meglio, dunque, se non l’occasione fornita da un programma calcistico sempre amato per poter dire che va tutto bene e che siamo sani come pesciolini nelle acque limpide del mare o di un fiume? Già.Mari e fiumi sono abbondantemente inquinati e neppure i pesci se la passano bene.. Una realtà parallela a quella determinata dal nostro vivere quotidiano, scollegata dalle nostre nuove e forzate abitudini e perciò, di fatto, illusoria. Persino l’inizio della storia è stato differente dal solito.. Soltanto una lunga e fredda elencazione di squadre e di numeri.. Addio all’attesa del week end con la vestizione per andare allo stadio e le raccomandazione ai nostri figli di fare i bravi e non allontanarsi da papà. Nessuna fila davanti ai cancelli, ma neppure il piacere di ingannare l’attesa mangiando un panino con la porchetta comprato dall’ambulante di fiducia. Cancellata l’attesa del viaggio per la trasferta.. Un miraggio le bancarelle che vendono le maglie dei giocatori più amati o le sciarpe da indossare intorno al collo non tanto per ripararsi del freddo quanto piuttosto come simbolo di distinzione e di fede. Soltanto un sogno quello di poter fare da ala, esultando e incitando, al torpedone sul quale viaggiano i nostri eroi. Il classico “Borghetti” del dopo partita lo berremo a casa seduti sul divano con la faccia un po’ così di quelli che vabbè la televisione, ma il calcio è un’altra cosa.. Bene o male, pur se da remoto, la magia del fuoriclasse talentuoso, l’acrobazia del bomber, il furore del difensore e il volo d’angelo del portiere continueranno a essere un ottimo viatico spettacolare per il nostro desiderio di calcio infinito.in quei novanta minuti di viaggio televisivo o radiofonico avremmo l’opportunità di far finta di essere sani, come cantava Giorgio Gaber.@matattachia