La vittoria dell’Inter nel derby ha convinto i bookmaker: gli uomini di Inzaghi sono i più quotati per un approdo tra le prime quattro della classe a fine stagione:si giocano a 1,10. Nonostante l’umiliante sconfitta, invece, i rivali del Milan sono la seconda squadra sulla lavagna dei quotisti. La semifinale dello scorso anno e il buon avvio pre-derby proiettano Pioli nella prossima Champions League tra 1,20 e 1,33. Inseguono Juve e Napoli. I bianconeri hanno meno impegni e si concentreranno sul campionato, per cui la possibilità che chiudano la stagione tra le prime quattro, secondo i betting analyst, oscilla tra 1,20 e 1,40. Per i campioni d’Italia, invece, c’è ottimismo nonostante la partenza a rilento in Serie A: il Napoli in Champions si gioca tra 1,30 e 1,36. Nella rincorsa alla massima competizione europea, le prime contendenti sono Atalanta e Roma: i bergamaschi vedono il ritorno nell’Europa che conta a 3,50; a 3,75 la Roma, con Mourinho che si affida ai gol di Lukaku (41 le reti europee di Big Rom in carriera) per l’assalto alla vetta della classifica. Più indietro la Lazio, un cui secondo piazzamento consecutivo in zona Champions si gioca a 4,50. Non è esclusa la sorpresa Fiorentina, che punta a consolidare lo status di squadra europea : una qualificazione della Viola si gioca a 6.