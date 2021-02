Lo stadio “Diego Armando Maradona” sarà l’equivalente dell’anfiteatro ateniese del VI secolo Avanti Cristo nel quale andavano in scena le opere teatrali scritte da Sofocle, Eschilo ed Euripide. Domani sera, alle ore 18,”. Si è già detto in varie occasioni dell’amicizia che lega da anni Rino Gattuso ad Andrea Pirlo. Un legame via via sempre più profondo e leale originato dall’empatia immediata che i due ex ragazzi del pallone provarono fin dal primo giorno in cui ebbero modo di incontrarsi e di conoscersi. Strada facendo la coppia ha sperimentato avventure diverse ma non è mai scoppiata. Anzi, ogni volta che il destino offriva loro l’opportunità di ricongiungersi era una festa.Per tutti e due assolutamente consapevoli del fatto che il proseguimento e l’inseguimento delle loro ambizioni professionali”. La qual cosa per due amici che sono di fatto fratelli sarà molto più che dolorosa. Proprio come nelle antiche e classiche rappresentazioni dei maestri del teatro greco i quali scrivevano e descrivevano di un destino spietato e ingovernabile come quello raccontato da Euripide nella Medea costretta suo malgrado a uccidere i suoi figli.Certamente non vi sarà nulla di sanguinoso nei “due atti” che andranno in scena a Napoli, ma comunque vada a finire si tratterà di un confronto idealmente fratricidache sembra aver dato una sterzata prepotente e potente alla sua Juventus,Sul fronte opposto. Visto il rapporto tra questi “due fratelli”, se non è una tragedia sportiva e umana questa davvero poco ci manca.