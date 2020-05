Signori 24,1% Maestrelli 20,3% Sono le 18.04 minuti e la Lazio più forte di sempre 15,9% Lulic 71 15,5% Inzaghi 7,4% Je hai fatto male Paolè, je hai fatto male ancora una volta 6% I ragazzi del -9 5,8% Liverpool dell'84 2,8% Piola 1,6% Lovati 0,6%

Totti 42% Nesta al Milan 11,4% Romanisti al potere 9,8% Scudetto alla Roma l'anno dopo 9,7% L'ombrello della signora Cecchi Gori e il rigore non dato a Salas 8,4% Lotito prima di ravvedersi 7% Il calciomercato mancato 6% 11 anni di B e il calcioscommesse 4% Ballardini 1,8% Manfredonia alla Roma 1,2%

Lunga vita al. I tifosi della Lazio hanno premiato il re del gol, dopo averlo incoronato, e non in senso figurato, durante la sua lunga carriera alla Lazio., con un piccolo retroscena di backstage: all'ultimo momento abbiamo deciso che dovesse correre da solo.alla fine la scelta di separare i due nomi ha premiato Beppe-gol. Bomber di razza dall'iconica rincorsa brevissima sui calci di rigore,, allenatore-padre della banda vincitrice del tricolore '74. I tifosi nel 1995 sono scesi in piazza per impedire il trasferimento di Signori al Parma, annunciato da: stavolta lo ha votato quasi un laziale su 4. Dietro Signori praticamente i 2 scudetti della storia del club: dopo Maestrelli sul podio finisce. Parole entrate nella leggenda: "Sono le 18 e 4 minuti del 14 maggio 2000... la Lazio è Campione d'Italia!".I trofei restano dentro, ma uno su tutti verrà sempre ricordato:la Coppa Italia del 2013 alzata in finale dopo aver battuto la Roma grazie al gol del bosniaco. Quinto posto per l'attualecon il 7,4% dei voti: un ottimo risultato per l'allenatore piacentino, entrato di diritto nell'Olimpo della storia della Lazio. A seguire il gol di Di Canio in un famoso derby dell'Epifania del 2005: tornato a Roma dopo una lunga carriera lontano dalla capitale, con la sua zampata apre le marcature (la partita finirà 3 a 1). In una recente intervista a Sky Sport, Di Canio ne ha sottolineato la "leggerissima" importanza: "Subito dopo i ragazzi del -9, capaci di salvare la Lazio con un'impresa storica, l'ironico gradino in classifica conquistato dal Liverpool 1984, che ha battuto la Roma, sventando i festeggiamenti dei cugini giallorossi.Non potevano esserci dubbi:. Sbaraglia tutti gli avversari, di fatto con quasi la metà dei voti. Dietro di lui l'altro capitano, protagonista con lui di duelli incredibili:(in un momento delicatissimo e travagliato della storia del club biancoceleste) è uno iato drammatico nella storia dei tifosi della Lazio. Terzo posto del podio per i tifosi giallorossi nei posti di potere (da Andreotti a Malagò), poi a stretto giro lo, a riprova che la rivalità tra le due squadre della capitale ha monopolizzato anche il nostro sondaggio., dal gesto dell'ombrello della signora Cecchi Gori al rigore (sacrosanto) negato a Marcelo Salas. A riprova di un buon gradimento presente,Subito dopo di lui le promesse mancate di mercato (legate a lui ma anche al ds Tare), e le due pagine più nere della storia del club, la Serie B e il calcioscommesse., passato alla Roma, un peccato capitale per i tifosi della Lazio. Quasi perdonato, a quanto pare.