Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile ritorno di Keita Baldé all'Inter, ma alla fine la trattativa non è decollata. Adesso, secondo quanto raccolto da calciomercato.com, sull'attaccante del Monaco c'è il forte interesse del Valencia, che ha avviato i contatti per portarlo in Spagna. Su di lui ci sono anche Watford e Sampdoria (che vorrebbe riprenderlo), ma attualmente sono più indietro. Keita è convinto dal progetto del Valencia, vedremo se gli spagnoli affonderanno il colpo e convinceranno il Monaco con la giusta proposta per farlo partire.