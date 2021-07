L'Atletico Madrid, campione in carica dell'ultima Liga, non vuole cedere Kieran Trippier. Secondo AS, l'intenzione dei Colchoneros è quella di mantenere la colonna vertebrale dell'ultimo campionato, in cui il terzino inglese ha fatto benissimo come esterno a tutta fascia. Lo United lo vorrebbe e ha già presentato una prima offerta di 23,5 milioni di euro, ma l'Atletico lo blinda.