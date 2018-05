Il futuro di Andrea Belotti è ancora incerto ma, a prescindere dal fatto che il Gallo rimanga al Torino o che cambi squadra, la società granata è alla ricerca di un attaccante di grande qualità per rinforzare il reparto offensivo. Con il sogno Mario Balotelli che giorno dopo giorno sta svanendo sempre di più, la pista che sta prendendo piede è quella che porta a Simone Zaza.



Riportare in Piemonte l'attaccante di proprietà del Valencia (che per una stagione ha vestito la maglia bianconera della Juventus) non sarà semplice, ma il presidente del Torino Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi ci proveranno.