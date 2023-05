L’eliminazione dalla semifinale di Europa League, la penalizzazione di -10 che porta la squadra dal secondo al settimo posto e le debacle di Empoli, regalano alla Juventus una settimana da incubo in una stagione già problematica in campo e fuori. Risultati questi che mettono in discussione anche la figura di Massimiliano Allegri, che per il secondo anno consecutivo dal suo ritorno a Torino chiuderà la stagione senza trofei. Per la possibile sostituzione del tecnico livornese per i betting analyst in pole c’è Zinedine Zidane, ex stella dei bianconeri e fermo dall’addio al Real Madrid: un ritorno alla Vecchia Signora di Zizou vale 4 volte la posta, mentre per gli esperti Sisal in pole ci sono due giovani allenatori - anche loro ex calciatori della Juve - come Igor Tudor, anche nello staff tecnico di Pirlo, e Raffaele Palladino, entrambi offerti a 6. Sale a quota 7 un Antonio Conte 2.0, mentre un possibile approdo in bianconero di Luciano Spalletti, in rotta con il Napoli, è fissato a 12. Più lontani Roberto De Zerbi, a 33, e il sogno Pep Guardiola addirittura proposto a 50.