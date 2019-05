Come è ormai noto, Gianluca Petrachi e il Torino sono ormai prossimi alla separazione: il direttore sportivo è infatti pronto a firmare con la Roma ma il presidente granata Urbano Cairo non è disposto a liberarlo gratuitamente.



Il Torino, infatti, in cambio del direttore sportivo è pronto a chiedere alla Roma alcuni giovani calciatori del Settore giovanile, che possano andare a rinforzare la Primavera e le altre formazioni del vivaio granata. Ricordiamo che Petrachi è legato contrattualmente alla società del presidente Urbano Cairo ancora per un anno.