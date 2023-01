Un turno di campionato, l'ultimo, favorevole a Napoli, ufficialmente campione d’inverno, e Juventus, proprio le due squadre che apriranno la 18^ giornata di Serie A venerdì sera allo stadio “Maradona”. I partenopei con il successo di Genova mantengono sette punti di vantaggio sul secondo posto e vedono lo scudetto a 1,50 su 888sport.it, quota che sale a 1,60. Dopo il sofferto successo contro l’Udinese, l’ottavo consecutivo, avanza la Juventus, ora seconda in classifica al pari del Milan, offerta campione d’Italia tra 5,50 e 7. Tutt’altra storia invece per le milanesi entrambe costrette al pari in pieno recupero: il bis tricolore rossonero scende tra 6 e 7 mentre la quota scudetto dell’Inter di Simone Inzaghi è fissata tra 7,50 e 8 volte la posta.