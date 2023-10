Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy sono una delle coppie d'oro del nostro calcio. I due stanno insieme ormai da tempo (e ve l'avevano svelato loro in anteprima durante una diretta twitch sul nostro canale) ma questa sosta per le nazionali li vede protagonisti di due mood differenti.



Da un lato c'è la bella showgirl che al mare da sola ha postato le foto in bikini con il tag AutunNO, mentre per il calciatore della Roma chiamato in extremis e a sorpresa da Luciano Spalletti per difendere i colori dell'Italia è tornato l'AutunSI! Ecco la foto di Ludovica con tante altre nella nostra gallery.