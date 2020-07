Il contratto più ricco nella storia dello sport professionistico mondiale è stato siglato in NFL, la lega del Football pro made in USA. Patrick Mahomes, quarterback dei Kansas City Chiefs, firma un nuovo contratto record con la franchigia campione della NFL. Come riferisce Espn, l’accordo decennale vale nel complesso 450 milioni di dollari, 140 dei quali garantiti. Le prossime due stagioni saranno coperte dal vecchio contratto, che garantirà al 24enne quarterback, che nell'ultima stagione ha condotto i Chiefs alla conquista del SuperBowl, un totale di 27,6 milioni. Poi inizierà l’era caratterizzata dal nuovo accordo decennale.