Per migliorare la Roma di De Rossi bisogna seguire i consigli di Mourinho

: “Partita epica, chiunque arriva acquisisce lo spirito straordinario di questo gruppo” (“Partita eroica” (), “Grande spirito, dobbiamo ripartire da qui” (Dopo un anno, un cambio di allenatore, una finale di Europa League conquistata e una accarezzata e due-tre interviste fotocopia,

Depurata dalla retorica a panchine alterne, la ri-evoluzione diin sella alla Roma è stata in. Di entusiasmo, risultati, consensi e recentemente di valore degli avversari. E quindi di difficoltà.: la rosa non ha abbastanzaper reggere al top il doppio impegno settimanale,pochi difensori riescono ad attutire i contropiedi rivali: ben 12 subiti dal Leverkusen, 4 all’andata e 8 nel ritorno condizionato dalla ricerca della rimonta. Altri difetti esposti da Mourinho erano stati colmati da un mercato improvvisamente attivo dopo mesi di immobilismo: un terzino di piede sinistro (, “il nostro miglior crossatore”, cit. De Rossi) utilizzato anche come terzo difensore sul centro sinistra e un’alternativa a Dybala () con tutte le proporzioni del caso ma comunque con caratteristiche assimilabili.

De Rossi ha saputo trasmetterea un gruppo ormai sfinito dal rapporto con il suo predecessore, al quale la squadra contestava di avere come strategia principale la baraonda contro arbitri e avversari. La qualità della manovra ne ha beneficiato, la serenità del gruppo pure., pur colpevole sull’1-2 della BayArena, è stato fin qui un ottimo protagonista e se è vero che Mourinho lo aveva schierato nella sua ultima panchina giallorossa contro il Milan, lo è altrettanto che non gli abbia mai dato la fiducia costante che gli ha trasmesso DDR dal suo arrivo. Il fatto che sia stato il migliore contro Napoli, Juventus e nei 180’ contro il Leverkusen non può passare inosservato:. Sarà fondamentale un difensore veloce in campo aperto e abile anche senza punti di riferimento, come contro il Bayer all’andata.

molto meno prolifico con DDR che con Mou.invece è stato molto più efficace in zona gol nella nuova gestione ma dopo le tante assenze pesanti degli anni juventini e la finale contro il Siviglia giocata per soli 65’,. La “storia clinica” sua e di altri (Spinazzola, Renato Sanches) è un fatto, non un’opinione (Paolo Cevoli sarebbe stato più colorito).uno e trino ha finito le bombole d’ossigeno e post EuropeoCentrocampisti possibilmente di sana e robusta costituzione e di energia oltre che di tecnica, insomma.

: ha reso più essenziale il suo possesso palla senza perdere il senso dell’estetica, ha modulato le scelte anche in base alle caratteristiche degli avversari, ha mantenuto grande equilibrio pur in un contesto emotivamente molto coinvolgente per lui. Non era facile né scontato. Tornato al via, come dopo un giro vorticoso di Monopoli,Che ha dimostrato di non essere “da ottavo-nono posto” (cit.) ma nemmeno da primi quattro posti. E che senza un rafforzamento radicale, pur mantenendo il suo grande “spirito”,