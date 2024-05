'Per sempre': l'inno di Sarafine e Dazn per la passione per il calcio VIDEO

8 minuti fa



Per rendere omaggio alla stagione 2023/24 di Serie A che sta per concludersi e dare appuntamento alla prossima, DAZN insieme a Warner Music Italia lancia in esclusiva sull'app di live streaming e intrattenimento sportivo "Per Sempre", l'inedito prodotto per Dazn di Sarafine, la cantautrice e vincitrice di X Factor 2023. Il brano, che sarà trasmesso su DAZN durante i break delle ultime giornate di campionato, racconta la passione per il calcio. 'Per Sempre' è un inno che DAZN ha voluto per dare voce alla passione di tutti i tifosi, celebrando il calcio italiano.



IL COMMENTO - "É stato un onore per me avere l'occasione di interpretare un sentimento cosi forte come è il legame viscerale che, in gioia e dolore, esiste tra tifosi e sportivi - le parole dell'artista -. La cosa che ricordo della mia prima volta allo stadio è, infatti, la commozione provata ascoltando i cori della gente che in lontananza risuonavano come un'onda anomala, quasi come una calamità naturale che non puoi fermare, inevitabile come è inevitabile l'amore per uno sport che non è solo uno sport ma è vocazione" "Nel dna di DAZN c'è da sempre la sperimentazione. Nel corso di questa stagione, abbiamo già voluto esplorare, con formule originali, la contaminazione tra musica, film e calcio per promuovere in maniera ancora più coinvolgente alcuni eventi premium che trasmettiamo - le parole di Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia -. Grazie alla collaborazione con Warner Music Group avviata nel 2023, infatti, abbiamo promosso il lancio su DAZN dei singoli di alcuni artisti tra i più amati in Italia, come colonna sonora inedita di alcuni big match trasmessi. Ora con Sarafine x DAZN facciamo un ulteriore passo avanti perché, per la prima volta, abbiamo tradotto in parole e musica quello che il calcio rappresenta per tutti i tifosi. Abbiamo scritto quello che possiamo considerare a tutti gli effetti un vero e proprio inno".