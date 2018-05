Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato del futuro del club bergamasco nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

L’ultima scoperta: Barrow.

"Devastante in Primavera, è andato bene anche in A".



Cristante è in partenza.

"Mah, non so cosa può accadere. Certo che sarebbe un peccato perderlo: è un talento incredibile, Gasperini gli ha cambiato il motore. Sin da prima che cominciasse, da quando gli ha parlato a Torino per capire se era da Atalanta".



Il Papu Gomez, Ilicic?

"Non si toccano: incedibili".