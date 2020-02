Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani sera contro il Valencia valida per gli ottavi di finale di Champions League: "Non mi sembra vero, è emozionante solo il pensiero di giocare un partita fantastica anche per la nostra tifoseria. Questa è la partita più importante della nostra storia. Queste partite sono quelle in cui l'Atalanta deve imparare e stiamo vedendo che pian piano stiamo migliorando. Faccio un grande in bocca al lupo ai miei calciatori perché è un'esperienza unica che ricorderanno per tutta la vita".









ACQUISTI - "Con Gasperini c'è sempre da lottare in termini positivi. Facciamo una selezione: il mister ci indica il ruolo, noi lavoriamo per tenere i conti in ordine. Quest'anno abbiamo avuto la forza e la fortuna di non vendere nessuno dei calciatori importanti e si sta notando".



MATCH DELLA SVOLTA - "Ci penso sempre, qualche notte mi sveglio e ci penso (alla gara con il Napoli di quattro anni fa, ndr). E' stata una notte incredibile in cui pensavo ai ragazzi che avrebbero affrontato il Napoli che arrivava da una partita straordinaria. Lì ho detto che volevo continuare con Gasperini comunque sarebbe andata".