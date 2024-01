Percassi: 'De Ketelaere perfetto per l'Atalanta, lo volevamo anche prima del Milan'

L'ad dell'Atalanta Luca Percassi ha parlato a Mediaset prima della sfida di Coppa Italia contro il Milan:



"De Ketelaere? Ragazzo super, in perfetto stile Atalanta, in campo e fuori. Sta ritrovando fiducia e dimostrando le doti in cui abbiamo creduto anche prima che arrivasse al Milan".