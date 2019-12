Così Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport a margine del Gran Galà del calcio di Milano: “Un onore essere qua. Come nasce il miracolo Atalanta? Con l’arrivo di Gasperini abbiamo cambiato mentalità. Abbiamo parecchi impegni tutti stimolante e faticosi, ma i ragazzi hanno un grande spirito Non siamo contenti, di più. Tutto quello che arriva dopo la salvezza è fantastico. L’Atalanta è diventata un modello? Abbiamo parecchie cose da fare, per noi il settore giovanile è fondamentale, c’è un contesto forte di uomini bravi che lavorano in società. Se dormo la notte o sogno? Mi sveglio spesso. Il sogno? Speriamo di salvarci… vogliamo crescere, speriamo di giocare sempre così visto che giochiamo un gran bel calcio. Kulusevski? Grande giocatore, sta esprimendo le sue grandi qualità. Affronteremo il tema con calma. Vedremo anche la volontà del ragazzo, gli interessamenti dei grandi club condizionano… abbiamo tutto il tempo di fare i ragionamenti possibili. Gasperini a vita? Se mi firma, lo accetto subito".