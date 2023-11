Il vice presidente e amministratore delegato di Atalanta Luca Percassi ha parlato a Sky della crescita del mercato nerazzurro, che quest'estate ha contato su Scamacca, nuovo attaccante dell'Italia: "In questi anni siamo stati abituati a risultati molto più soddisfacenti ma noi che conosciamo la storia dell'Atalanta non possiamo permettere di avere un obiettivo primario diverso da quello dei 40 punti. Le competizioni europee ti danno mota più visibilità ma il mercato è cambiato, la disponibilità della proprietà di fare investimenti significativi con numeri fino a qualche anno fa impensabili ci ha permesso di acquistare giocatori di target superiore".



SCAMACCA- "Siamo molto contenti perché Gianluca è un bravissimo ragazzo calato bene nella nostra realtà con un comportmento esemplare e con il lavoro è migliorato, è un giovane italiano e per caratteristiche in campo e fuori sposa la nostra filosofia".



PAGLIUCA- "Grande attenzione e grande rispetto da parte sua, il mondo NBA ha basi diverse da quelle italiane e dal calcio europeo ma i punti di confronto e le sinergie sono moltissime. Nel medio lungo termine la nostra partnership darà benefici allo sviluppo del brand dal punto di vista commerciale"



GASPERINI- "L'Atalanta è fortunata ad avere mister Gasperini nel suo percorso ma l'Atalanta è anche una grande fortuna per mister Gasperini, insieme abbiamo raggiunto risultati che non si erano mai raggiunti, ogni stagione si riparte da 0 quindi il passato conta fino a un certo punto, conta il presente e come programmi il futuro".