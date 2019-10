Alle 15.00, contro il Lecce, l’Atalanta svelerà al suo pubblico la nuova curva Nord. Un lavoro incessante, 5 mesi di cantiere per abbattere e ricostruire la casa del tifo orobico. Per aumentare l’attesa l’Atalanta ha pubblicato sui suoi social un video-intervista ad Antonio Percassi, presidente della Dea, che presenta ai bergamaschi la nuova Curva Nord Pisani “E’ un capolavoro! – ha detto Percassi. Dal vivo è qualcosa di impressionante, una curva potente e ultra-moderna. E’ un regalo che avevamo promesso alla nostra tifoseria che ora può godersi l’Atalanta con una curva all’avanguardia e moderna”.

Un Percassi che, approfittando della vicinanza dello stadio a casa sua, ha spesso fatto capolino allo stadio durante i lavori. Ha commentato così i lavori: “Erano tutti entusiasti di poter realizzare questa grande opera. È stato un miracolo concluderla in 5 mesi ma ce l’abbiamo fatta: finalmente torniamo a Bergamo, a casa nostra tirata a lucido e pronta ad ospitare i nostri tifosi. Saranno tutti colpiti”.

Lo stesso Gasperini è entusiasta come afferma Percassi: “E’ uno che ha girato moltissimi stadi e ha apprezzato il lavoro: insieme abbiamo visitato la nuova curva e abbiamo fatto i complimenti a Roberto Spagnolo (responsabile unico di Stadio Atalanta)”.