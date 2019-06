Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti al Tardini di Parma - tra cui quelli di Calciomercato.com - al termine della finale del Campionato Primavera vinta dagli orobici contro l'Inter: "Una stagione straordinaria, stasera è la ciliegina su torta. Si tratta del massimo che potevamo ottenere da un campionato fantastico. Un obiettivo a cui puntavamo da anni, finalmente ce l'abbiamo fatta. C'è tanto da fare, dobbiamo tenere i piedi per terra ed essere umili. Sono contento per come si sta procedendo. Ci sono 3-4 giocatori della Primavera molto interessanti.



SUL MERCATO - "Vogliamo tenere i giocatori più forti. Sono tutti bravi, è difficile dice chi può andare via a meno che arrivino offerte a cui l'Atalanta non può dire di no, ma comunque dovremo avere un sostituto. Oggi dico che quelli che abbiamo rimangono. Con 3-4 rinforzi di qualità, speriamo di far bene. C'è un clima molto forte in spogliatoio. La Champions League è uno stimolo per ripartire con voglia".



SU PETAGNA - "E' un bravo giocatore, è esploso da noi. Gli auguro un futuro incredibile, stiamo vedendo se ci sono le condizioni".



SU ZAPATA - "Intoccabile? Per adesso assolutamente sì".