Perché Adzic è stato sostituito in Lazio-Juventus

2025 Getty Images

Nel pareggio tra Lazio e Juventus nel big match della 36a giornata di Serie A giocato all'Olimpico, a far discutere sono state anche le sostituzioni di Igor Tudor nel secondo tempo;. A condizionare le scelte dell'allenatore bianconero è stata sicuramente l'espulsione di Kalulu al 60', perché Conceiçao, entrato al posto di Nico Gonzalez, è stato sostituito da Gatti. Adzic, invece, è entrato al 76' per Kolo Muani ed è uscito all'86' per Vlahovic; in questo caso, quindi, il cambio è stato per scelta tecnica.

- A spiegare la sostituzione di Conceiçao e Adzic è stato lo stesso Tudor, che nel post partita ha risposto così a chi gli ha chiesto il motivo del cambio: ""Ho tolto due ragazzi ema serviva per i centimetri e per l'esperienza, ho fatto una scelta per la squadra, particolare, ma la rifarei perché penso sia stata giusta. Si va avanti".- Per Adzic è sa dicembre scorso. Con la NexGen ha totalizzato 10 presenze alle quali si aggiungono 4 gol e 2 assist per i compagni. Dopo aver saltato i primi mesi di stagione per un problema muscolare ha iniziato a giocare con l'Under 23 per poi continuare a fare la spola tra la prima e la seconda squadra.