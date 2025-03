Perché Ancelotti può diventare ct del Brasile

Getty Images

Guardando indietro nella storia, quello attuale è. A far riflettere ancora di più la federazione su un possibile cambio di panchina è stata l'ultima sconfitta contro l'Argentina nella gara di qualificazione al Mondiale 2026 che si giocherà in Messico, Canada e Stati Uniti: un 1-4 che ha affondato la Seleçao e ha qualificato la nazionale di Scaloni alla prossima Coppa del Mondo.- Tra i nomi che circolano come nuovo ct del Brasile in caso di esonero di Doriva, rispunta quello di Carlo Ancelotti già cercato un anno fa.che aveva deciso di andare avanti con lui; ora la stampa brasiliana racconta che ci sarà un nuovo tentativo per Carletto, sperando in una risposta positiva.

- Al momento Ancelotti è concentrato sul finale di stagione con il Real Madrid e non è stato ancora contattato dai vertici del Brasile,e se così dovesse essere l'assalto ad Ancelotti potrebbe diventare ancora più insistente. Se i tentativi dovessero andare in porto ritroverebbe alcuni giocatori che allena già al Real: Vinicius, Rodrygo, Endrick e Militao.