Perché Anderlecht-Genk verrà rigiocata? Tutti i motivi

Un caso storico, destinato a fare la storia della giurisprudenza calcistica:, disputato originariamente lo scorso 23 dicembre,, visto l’errore arbitrale che ha penalizzato la squadra ospite, uscita sconfitta dal match col risultato di 2-1.Ma cosa è successo?L'irregolarità, per il VAR, era determinata da un ingresso anticipato in area di rigore da parte dello stesso Sor. Il Genk, data l’episodio sfavorevole, ha deciso di fare ricorso, dato che le immagini presenti hanno mostrato come il calciatore del Genk non sia stato l'unico calciatore a entrare in area in anticipo: infatti, anche due avversari, Verschaeren e Stroeykens dell'Anderlecht, erano entrati in area di rigore durante la trasformazione., come riportato da Sky Sport. l protocollo VAR spiega che la tecnologia può intervenire solo ed esclusivamente se il giocatore entrato in area "in anticipo" ha un impatto attivo sul gioco. Mentre il regolamento Ifab non fa alcun riferimento all'impatto del calciatore, ma si esprime solo sull'ingresso anticipato dei calciatori dell'una e dell'altra squadra. Nella fattispecie presa in riferimento, il rigore andava ripetuto.