Perché Anguissa non gioca Como-Napoli

AFP via Getty Images

Nella distinta ufficiale di. Della possibilità che rimanesse fuori si parlava già nei giorni precedenti alla partita, il centrocampista camerunense non è infortunato e non ha nessun problema fisico, la scelta di lasciarlo fuori è puramente tecnica ma il motivo è legato al big match con l'Inter, in programma nella prossima giornata di campionato sabato 1° marzo alle ore 18.- Anguissa infatti è entrato in diffida dopo aver preso il cartellino giallo nell'ultima partita pareggiata in casa contro la Lazio poco dopo la mezz'ora per un fallo su un avversario. Considerando la prossima gara con la squadra di Simone Inzaghi,. Così ha deciso si sacrificarlo con il Como per evitare rischi, al suo posto ha debuttato Philip Billing arrivato a gennaio dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto.

- Billing è. Forte nei contrasti, in zona offensiva è pericoloso anche sui calci d'angolo. In sei anni al Bournemouth si è preso un ruolo da protagonista sia nell'anno della promozione dalla Championship alla Premier League (2021/22) con 10 gol e 10 assist, sia nella stagione successiva con 7 reti in campionato.