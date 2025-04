Perché Antonio Conte non è in panchina per Bologna-Napoli

. Il posticipo dellamette di fronte due delle squadre più in forma del campionato: quella diè in piena lotta per la, quella diinvece punta dritta al tricolore e proverà ad approfittare del passo falso, fermata dal Parma.Proprio il tecnico leccese però non sarà tra i protagonisti della gara.Al suo posto si siederà in panchina il suo fidato vice Cristian. Conte salta dunque un turno dopo essersi “guadagnato” un giallo contro il: si trattava della

Nell’ultima gara l’allenatore del Napoli avevaveementemente contro il Quarto Uomo Marchetti per una rimessa laterale assegnata ai rossoneri: questi aveva richiamato l'arbitroe lo aveva invitato a prendere il provvedimento nei confronti di Conte. Il mister rientrerà al suo posto nel prossimo match, lunedì 14 aprile, al Maradona controdi D'Aversa. Nel frattempo, al Dall'Ara, Conte si siederà inin un box.