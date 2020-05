La chiarezza non gli è mai mancata.. Lo ha detto in pubblico con un comunicato diffuso ai giornalisti spagnoli, ma prima ancora in privato alla dirigenza blaugrana; nessuna intenzione di essere sacrificato in operazioni utili per il bilancio,pur rispettando i bianconeri e il loro progetto. Ma in questo giro di equilibri economici preferisce restare fermo, non vuole andare alla Juve perché al Barça è convinto di potersi imporre. Di certo, da Torino insisteranno. Ancora.- Nelle idee della Juventus e del ds Paratici c'è dicosì come con altri club con cui ci sono ottimi rapporti: c'è bisogno di trovare soluzioni e idee, l'affare non è per forza vincolato ad Arthur così comeper trovare soluzioni utili e incastri che vadano a soddisfare il piano tecnico come quello economico. "Il dialogo col Barça serve anche da manovra di disturbo su potenziali", ha scritto intanto il Mundo Deportivo. Una delle chiavi di lettura dei dirigenti più esperti ed attivi. Ricerca di occasioni e opportunità di manovra che vadano a intersercarsi con quelle di altri club. Di certo, la sfida tra Juve e Inter anche sugli scambi è appena iniziata.