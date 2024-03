Perché Barcellona-Napoli non si gioca al Camp Nou

Il Camp Nou è uno dei simboli di Barcellona e del Barcellona, ma il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma stasera alle 21 contro il Napoli non si giocherà in quello stadio da quasi 100mila posti a sedere.. Il motivo è legato a una ristrutturazione del Camp Nou, che verrà demolito per ricostruire da zero un nuovo impianto che possa ospitare il Barça nei prossimi anni.- Stasera, come nelle altre partite di questa stagione, il Barcellona giocherà allo stadio Olimpico Lluís Companys,. Meno centrale rispetto al Camp Nou, conosciuto anche come Stadio di Montjuic prendendo il nome dalla collina sulla quale si trova. Prima di ospitare il Barcellona, in quello stadio ha già giocato l'Espanyol mentre strava costruendo lo Stage Front Stadium dove è da qualche anno; ed è stata anche la casa del Barcellona Dragons, club di football americano.- Le previsione di finale lavori del Camp Nou sono: i posti disponibili infatti sarebbero 65mila, aspettando il termine della ristrutturazione quando l'impianto verrà allargato a 105mila posti. Un sacrificio importante da parte della società che giocando a Montjuic sta avendo grandi perdite alla voce 'incasso dello stadio', andando a complicare temporaneamente una situazione finanziaria non serenissima.