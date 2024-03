Perché Bryan Zaragoza non gioca al Bayern Monaco, Tuchel: 'Non sa la lingua'

Nel Bayern Monaco sta nascendo un caso intorno a un nuovo acquisto: arrivato nel mercato di gennaio, Bryan Zaragoza ha giocato appena 20 minuti con la nuova maglia, in una gara di campionato contro il Bochum. L'attaccante esterno classe 2001 sarebbe dovuto arrivare l'estate prossima con i tedeschi che l'avevano già bloccato per anticipare la concorrenza, ma l'infortunio di Coman ha convinto la società ad anticipare di sei mesi il suo arrivo dal Granada. Sbarcato in Germania per una situazione d'emergenza, non ha mai trovato spazio.



LE PAROLE DI TUCHEL - A spiegare il motivo delle continue esclusioni di Zaragoza è stato l'allenatore del Bayern Monaco Thomas Tuchel, che nella conferenza di vigilia della gara col Mainz ha detto: "Non gioca perché non parla la lingua - ha spiegato rispondendo a una domanda di un giornalista - È difficile, perché non parla né inglese né tedesco. Abbiamo anticipato il trasferimento per guadagnare tempo, perché non sapevamo quanto sarebbero rimasti fuori Coman e Gnabry. Per me era chiaro che il passo era molto grande. Si vedono le sue qualità, ma l'integrazione non è ancora completa. È troppo presto per giudicare. Ci aspettiamo che Coman ritorni dopo la pausa per le nazionali, ma lui e Gnabry sono ovviamente giocatori chiave che ci sono mancati”.



ZARAGOZA AL BAYERN MONACO: CIFRE E DETTAGLI - Bryan Zaragoza ha firmato un contratto di cinque anni col Bayern Monaco con scadenza prevista per il 30 giugno 2029, per un investimento totale da quasi 20 milioni di euro tra prestito - circa 4 milioni - e obbligo di riscatto di 13/14 milioni che scatterà alla fine di questa stagione. Il giocatore verrà inserito gradualmente in squadra, con l'obiettivo di farlo diventare uno dei giocatori chiave per il futuro.