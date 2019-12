Gentile Procuratore,sono un grande appassionato di calcio in televisione. Vivo solo di calcio e lavoro, ma non mi posso lamentare per il resto. Ho, però, un grande rammarico: mi hanno tolto il calcio a Natale, nonostante paghi due abbonamenti a due note pay tv! Vorrei capire le ragioni di questo fallimento visto che il Boxing Day all'italiana è stato eliminato dopo solo un anno senza tante spiegazioni...Alberto '64 di ComoDel resto anche tu avresti seguito il campionato standotene comodamente seduto in poltrona davanti alla tv!. Solo in Inghilterra l'idea di raddoppiare la proposta calcistica nel periodo natalizio è sempre stata premiante con molti casi di "tutto esaurito" allo stadio. A mio avviso è più facile attirare i tifosi inglesi e i turisti che, soprattutto, nei periodi di festa non si lasciano sfuggire l'occasione di assistere a una partita di Champions League attirati anche da sconti per studenti e famiglie e da offerte riguardanti le aree hospitality.Ma ora passo la palla agli utenti di calciomercato.com: perché in Italia non si ama andare allo stadio durante le feste natalizie? Forse perché si preferisce rispettare la tradizione del Natale in casa con la famiglia...Per scrivere all'Avvocato Cataliotti utilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su www.footballworkshop.it