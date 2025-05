Perché Conceiçao non gioca con Tudor

AFP or licensors

Da quando è arrivato Igor Tudor sulla panchina della Juventus,. Nella gestione Motta era quel giocatore che spaccava le partite, il calciatore col guizzo in più quando le cose giravano storte. I cinque gol segnati in bianconero sono arrivati tutti prima dell'esonero dell'ex allenatore del Bologna, da quando c'è il croato Conceiçao non è più partito titolare: la partita nella quale ha giocato di più sono i 45 fatti nella trasferta di Parma (persa 0-1 per il gol di Pellegrino).- A spiegare il motivo per il quale, probabilmente, Conceiçao sta giocando poco con Tudor, è il capitano della Lazio Mattia Zaccagni che è stato allenato dal croato da marzo 2024 fino alla fine della stagione scorsa: "- ha spiegato il numero 10 biancoceleste nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport - cerca il motore". Quando gli hanno chiesto perché lo schierasse terzino, il giocatore ha risposto così: "Interpretazione del gioco. Lui ha questo modo di vedere il calcio, tutto in avanti e tutto a uomo. Lo propongono tante squadre, ma è logico che ci sono momenti in cui non puoi farlo".

- Nel 3-4-3 di Tudor - che può diventare 3-4-1-2 o 3-4-2-1 a seconda delle esigenze -(sempre col Monza, nella gara d'andata). L'allenatore croato ha provato anche la soluzione con Vlahovic insieme a Kolo Muani senza mai dimenticare il gioiellino Kenan Yildiz. Escluso dalle rotazioni, invece, Samuel Mbangula che come Conceiçao è scivolato indietro nelle scelte dell'allenatore.