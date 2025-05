Perché Conte è rimasto al Napoli

Alla fine,, è rimasto. L’allenatore dello scudetto non si è mosso da Napoli, ha dato l’ok al presidente De Laurentiis per la sua permanenza e ora è pronto a un futuro (ancora) da protagonista. L’unico tecnico capace di vincere la Serie A con tre squadre diverse (Juve, Inter e Napoli, più la Premier League con il Chelsea), ha sposato in pieno il progetto azzurro ed è pronto per farne parte con un ruolo principale.- Una conferma sudata, che ha fatto tremare i tifosi perché la Juventus,. Antonio però si è convinto a rimanere perché il presidente De Laurentiis gli ha prospettato un piano per arrivare al top anche in Europa: colpi di mercato alla De Bruyne (che si avvicina sempre di più), più potere sul mercato e il coinvolgimento nelle decisioni importanti.

- L'estate scorsa De Laurentiis ha valutato diversi profili per la panchina: da Pioli a Italiano, passando per Gasperini;. Per farlo ha scelto un tecnico esigente che pretende tanto sia sul mercato che dai suoi giocatori, ma porta sempre risultati. E, a volte, vanno anche oltre ogni aspettativa.