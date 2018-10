. Diventa uno spettro, lo sanno bene dalle parti di Milanello dove un anno fa in tanti speravano nell'avvento dell'ex ct della Nazionale quando fu scelto Rino Gattuso al posto di Montella. Econ molti tifosi che sognano Antonio sulla panchina rossonera.Ma c'è un problema fondamentale:- Antonio infatti si è lasciato malissimo con il Chelsea, il suo accordo è ancora valido fino a giugno 2019 esull'unghia fino a fine stagione, non fa sconti né tratta una buonuscita dopo la rottura con il club e soprattutto le modalità del cambio in panchina con Sarri arrivato in piena preparazione. Un problema per il Milan, perché, certamente interessato all'ex allenatore della Juve per l'eredità di Lopetegui ma con molta più fretta nell'avvicendamento che può portare a una soluzione interna 'alla Zidane' comoda come Guti o Solari per l'immediato.. E se anche vorrà inseguire ancora Conte come fatto da un'altra dirigenza e proprietà un anno fa, sarà più facile tentarlo per la stagione 2019/2020.