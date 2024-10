Perché Daniel Maldini poteva giocare col Venezuela

Getty Images

è una delle novità della nuova Italia di Luciano Spalletti. Per la prima volta il ct ha convocato il trequartista del Monza che si è affacciato a Coverciano proseguendo la dinastia dei Maldini in azzurro dopo nonno Cesare e papà Paolo. Nella sua prima conferenza stampa in Nazionale Daniel ha svelato un retroscena: “e credo che ne sia valsa la pena”.- Nato a Milano nell’ottobre 2001 quando papà Paolo era capitano del Milan,preso per via della nazionalità della mamma, la modella e imprenditrice Adriana Fossa, nata a Caracas, capitale del Venezuela.

- E ora può fare il suo debutto assoluto con la maglia dell’Italia, e diventare un giocatore importante del nuovo ciclo azzurro.: in una di queste due occasioni Maldini potrebbe avere spazio per fare la prima presenza in azzurro.: Michele Di Gregorio (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Guglielmo Vicario (Tottenham).

: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham).: Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle).: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).