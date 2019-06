Andrà via, questione di tempo. Gianluigi Donnarumma lascerà il Milan, il suo agente Mino Raiola è al lavoro per trovagli una sistemazione, che possa accontentare tutte le parti, il giocatore, il suo entourage e soprattutto il club rossonero, il quale, senza Europa, ha necessità di fare plusvalenza. Due anni dopo la querelle tra Mirabelli e Raiola, chiusa con la conferma del portiere classe 1999 con tanto di ritocco dell'ingaggio fino a 6 milioni di euro, Gigio torna sul mercato, ma questa volta l'epilogo sarà diverso. Farà la valigia, per il bene del Milan, che ha bisogno di fare cassa e deve necessariamente abbassare il tetto ingaggi.



COSTA 50 MILIONI - Sono molti i club che nelle ultime settimane hanno chiamato o whatsappato Raiola, tra questi c'è il Paris Saint-Germain, che ha tutta l'intenzione di accelerare per arrivare, prima possibile, alla fumata bianca. Dopo aver scaricato Buffon e Trapp, di ritorno dall'Eintracht Francoforte, il club della capitale francese ha scelto Donnarumma come nuovo portiere, per aprire un nuovo ciclo e sistemare la porta per i prossimi anni. L'offerta, fatta recapitare in via Aldo Rossi, è di 20 milioni di euro più il cartellino, per una valutazione totale di 50 milioni, quanto chiesto dal Milan per lasciare partire il suo numero uno.



TROPPO POCO - Cinquanta milioni rappresentano davvero il valore di Donnarumma? Il contratto in scadenza nel 2021 non lascia spazio a richieste esose, ma per le cifre che girano sul mercato, soprattutto intorno ai portieri, l'impressione è che il Milan possa chiedere di più. Gigio è il portiere titolare dell'Italia, ha 20 anni ed è tra i 5 migliori al mondo. Per questo motivo non può essere pagato meno di alcuni colleghi: se Cillessen e Neto, che hanno chiuso la stagione 'da 12' rispettivamente di Barcellona e Valencia, sono valutati 35 milioni (certo, c'è il discorso plusvalenze da considerare, ma la valutazione resta quella), se per Kepa il Chelsea ha speso 80 milioni, se Oblak può lasciare l'Atletico Madrid solo per 120 milioni perché Donnarumma deve valere solo 50 milioni di euro? Nel contratto non c'è nessuna clausola, 50 è la richiesta di Boban e Maldini. Che, forse, dovrebbe cambiare idea.